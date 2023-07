PSG : "Mbappé va en tribunes ou s'en va ?", Riolo analyse l'ultimatum de Al-Khelaïfi

"On a envie de dire à Nasser Al-Khelaïfi : et alors maintenant, on fait quoi ? On attend le 31 juillet : Mbappé va en tribunes ou s'en va ?"

Daniel Riolo analyse l'ultimatum fixé par le président du PSG à Kylian Mbappé