PSG : "Mbappé veut la lumière pour lui et tout renverser" analyse Riolo

"Mbappé veut la lumière pour lui et tout renverser. Dani Alves voit ses deux potes sur la fin et tacle le gamin qui veut prendre leur place."

Daniel Riolo analyse la sortie de Dani Alves qui estime que Neymar et Messi sont des plus grands joueurs que Mbappé.