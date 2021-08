PSG : "Neymar, Mbappé et Messi ? Oui en L1, non en Ligue des Champions" analyse Fernandez

Luis Fernandez était l'invité de L'After, ce vendredi soir sur RMC, pour évoquer les rumeurs de signature de Messi au PSG. Et pour l'ancien coach parisien, aligner Neymar, Mbappé et Messi en L1 sera possible mais pas trop en Ligue des champions.