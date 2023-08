PSG : "Plus il y a du monde qui chante au Parc des Princes, mieux c'est", assure le président du CUP

Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris : "Depuis 2018, on a toujours été bienveillants et favorables à ce qu'une ambiance se recrée à Boulogne. Plus il y a du monde qui chante au Parc des Princes, mieux c'est. On veut un stade vivant et qui chante."