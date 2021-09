PSG : "Respectez la tradition" lâche Diaz après la suppression de la musique de Collins

Good-bye Phil Collins, le PSG ne rentrera plus sur le terrain avec la musique "Who Said I Would", une habitude prise au Parc des Princes depuis 1992. Judicieux ? Nécessaire ? Irrespectueux ? Pour Kevin Diaz, le PSG tourne le dos à un pan de son histoire.