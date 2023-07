PSG : Sofiane Zouaoui juge "ridicule" l'ultimatum posé par Al-Khelaïfi à Mbappé

"On bascule dans le ridicule. On sait que Mbappé ne veut pas prolongation. Ce que fait Nasser Al-Khelaïfi, c'est de la communication. Il n'a pas les clés."

Sofiane Zouaoui juge la sortie du président du PSG à propos de Mbappé inopportune et traduit un aveu de faiblesse.