PSG : "Vitinha est le successeur de Verratti" analyse Makonda

"C'est un peu le successeur de Verratti. Il fait le lien entre la défense et l'attaque, aime jouer sous pression et apporte un volume de jeu important."

Tripy Makonda, ex-joueur du PSG et consultant RMC Sport pour la Liga portugaise, présente le profil de Vitinha.