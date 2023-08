Quand le stade se retourne contre toi : Leplat soulève le paradoxe de l'OM et sa "peur de décevoir"

L'OM a plus de mal quand il joue à domicile et c'est un vrai paradoxe que soulève Thibaud Leplat dans l'After foot ce vendredi. "On a un Vélodrome qui ne désemplit pas, mais en même temps on a une corrélation de résultat assez faible", rappelle le consultant football de Rmc avant d'en donner les principales raisons.