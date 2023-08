Reims : "J'aime son franc-parler", Teuma raconte sa relation avec son coach Will Still

"J'aime sa façon d'être et son franc-parler, j'avais hâte de travailler avec lui. Il me connaît à la perfection et sait utiliser au mieux mes qualités."

Teddy Teuma, auteur d'un doublé contre Montpellier, explique le rôle joué par Will Still dans sa venue à Reims.