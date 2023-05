Reims : "Will Still est une très bonne personne, c'est comme un ami" confie Munetsi

Le milieu international zimbabwéen Marshall Munetsi, auteur d'une remarquable saison avec le Stade de Reims, où il a récemment prolongé jusqu'en 2027, était l'invité de Génération After ce mercredi soir. L’occasion pour lui d’évoquer notamment l’impact qu’a eu Will Still depuis son arrivée dans le club.