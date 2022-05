Rennes : "J'ai envie de jouer la Ligue des champions le plus régulièrement possible" annonce Truffert

"J'ai envie de jouer la Ligue des champions le plus régulièrement possible. Le championnat qui me fait rêver ? L'Angleterre forcément mais aussi l'Allemagne et l'Espagne"

Adrien Truffert évoque son avenir dans l'After.