Roma : Mourinho a fait taire les supporters qui insultaient l'entraîneur adverse

Dimanche, pendant la deuxième période du match de Serie A entre la Roma et le club ligurien (3-0), des supporters du club de la Louve ont entonné des chants qualifiant Dejan Stankovic, l'entraîneur du club génois, de "gitan". José Mourinho, le technicien de la Roma et ancien entraîneur du Serbe lorsqu'il évoluait à l'Inter, a fait taire ces chants en se levant de son banc et en levant le bras face à la foule, pour l'exhorter de cesser.