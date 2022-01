"Ronaldo et Messi sont devenus plus des problèmes pour leurs entraîneurs" juge Gautreau

Florent Gautreau : "Ronaldo et Messi sont devenus plus des problèmes pour leurs entraîneurs que des solutions. Ils continuent car ils veulent rester dans l'histoire en termes de chiffres, de stats, de Ballons d'Or, de matchs joués, etc."