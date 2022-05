Saint-Etienne : Bonnevay défend le bilan de Puel

"Badé, on était prêts à le prendre. Mais on n'a pas pu l'acheter au Havre donc il est parti à Lens. On a fait avec les moyens du bord et Claude Puel ne s'est jamais plaint de rien"

Jacky Bonnevay, défend le bilan de Claude Puel dont il était l'adjoint à l'ASSE.