Saint-Étienne : "Depuis quelques années, les Verts ne faisaient plus rêver" lance Riolo

L'ASSE a été reléguée en Ligue 2 et a vécu une fin de saison terrible. Les supporters ont même envahit la pelouse et risquent très gros. Pour Riolo, cette équipe ne faisait plus "rêver" personne depuis un moment.