Sécurité dans les stades : "Il ne faut pas que ça se retourne systématiquement contre le club" demande Gautreau

Florent Gautreau : "S'il y a un truc collectif alors qu'on a dit qu'il fallait pas, là d'accord. Mais si un mec arrive à déjouer la sécurité et à entrer sur la pelouse, il ne faut pas non plus que ça se retourne systématiquement contre le club."