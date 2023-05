Serie A : Naples champion d'Italie, "ça va au-delà du foot" analyse Crochet

Malgré le petit accroc qui les a empêchés d'être champion à domicile, les joueurs du Napoli ont fait le travail sur la pelouse de l'Udinese (1-1). Un but d'Osimhen et ce point glané suffisent pour offrir au Napoli son troisième Scudetto. La fête est totale dans une ville bouillante comme jamais. Et ce succès va même au-delà du foot si l'on en croit l'analyse de Julien Crochet, drôle de dame italienne de l'After Foot.