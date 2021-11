Séville 1-2 Lille : En quoi Weah apporte plus que Yilmaz selon Charbonnier

Lionel Charbonnier : "Par rapport à Burak, qui revenait en marchant et était souvent hors-jeu, Weah revenait systématiquement ce soir et faisait bloc avec tout le monde. Ça fait un joueur de plus dans une ligne, c'est énorme."