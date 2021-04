Super League : "Si ce projet aboutit, c'est une inversion de la pyramide FIFA-joueurs" alerte Chaudel

Vincent Chaudel : "Si ce projet aboutit, c'est la prise de pouvoir des joueurs et des clubs sur la FIFA et l'UEFA, ceux qui créent de la valeur. Une inversion de la pyramide. Ceux qui auront la clé, ce seront les joueurs et le grand public. Pas les Ultras."