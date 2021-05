Toulouse en barrages de Ligue 1 : "C’est la récompense des joueurs", juge Garande

Vainqueur de Grenoble ce vendredi (3-0) lors du second prébarrage d’accession à l’élite, Toulouse s’est offert le droit d’affronter le 18e de Ligue 1 la semaine prochaine, lors d’une double confrontation qui permettra d’attribuer le dernier ticket pour la première division la saison prochaine. Une « récompense » pour Patrice Garande et ses joueurs, même si l’entraîneur du TFC a bien conscience que le plus dur reste à faire.