Tournoi Emiliano Sala : La colère de Rovera après le retrait de Nantes

"Si Kombouaré, son équipe et son club n'arrivent pas à rendre hommage en allant à un tournoi bénévole, j'espère qu'ils ne parleront plus jamais de Sala."

L'incompréhension et la colère de Simone Rovera après le désengagement du FC Nantes pour le challenge Emiliano Sala.