Vague de départs, entraîneur limogé : Acherchour craint pour la survie du TFC en Ligue 1

Après avoir limogé son entraîneur, Philippe Montanier et vu partir un grand nombre de ses joueurs, l'avenir du Téfécé en Ligue 1 semble plus que jamais s'inscrire en pointillet. Vainqueur de la Coupe de France dans une finale à sens unique face au FC Nantes, les Violets s'apprêtent pourtant à disputer la Ligue Europa dans des dispositions peu optimales qui inquiètent Walild Acherchour : "J'ai peur la deuxième saison de Toulouse en Ligue 1", a confié le journaliste d'RMC sur le plateau de l'Ater foot ce vendredi.