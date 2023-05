Bartoli à la folie - 21/05

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

Le nouveau show animé par Marion Bartoli prend place chaque dimanche à 19h ! Aux côtés de Jean-Christophe Drouet, elle vient tirer le bilan de toute l’actualité sportive du week-end, sur un ton franc et direct !

11, comme le nombre de nombres de titres mondiaux que détient désormais Teddy Riner. Six ans après son dernier sacre mondial, il s'est imposé ce week-end à Doha pour s'offrir une nouvelle étoile. De sa préparation tronquée par les blessures à sa finale très stressante, en passant par son mental d'acier, le géant s'est confié au micro de Morgan Maury. Vous apprendrez tout sur ses ambitions et ses prochaines échéances avec un objectif principal : Paris 2024. Une interview exceptionnelle diffusée dans l'émission "Bartoli Time" avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet.