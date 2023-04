La une de Bartoli - 30/04

Marion Bartoli nous explique que même si notre pratique sportive est limitée, nous pouvons bénéficier d'un regain d'énergie immédiat, d'un sommeil de meilleure qualité et d'une diminution des sensations de rétention d'eau et de ballonnements en adoptant une alimentation KETO. Elle partage également ses produits préférés de la marque BIOCYTE KETO X MARION BARTOLI, qu'elle utilise au quotidien.

Entretien exceptionnel avec Toni Nadal, oncle et entraîneur de Rafael Nadal ! Après son forfait à Monte-Carlo, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne disputerait pas non plus le tournoi de Barcelone. Comment va l'Espagnol ? Faut-il s'inquiéter pour sa santé ? Sans match depuis le 18 janvier 2023, peut-il se présenter à Roland-Garros à 100% ? Toni Nadal dit tout à Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet.