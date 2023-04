Double contact : "Ce serait une dinguerie" Ngapeth rêve d'être porte-drapeau aux JO de Paris 2024

Être volleyeur champion olympique avec les Bleus et rappeur de talent, c'est possible. Earvin Ngapeth raconte à Double Contact sa vie entre ses deux passions et révèle qu'il rêve d'être le porte-drapeau de la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024.