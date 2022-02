Double Contact - H Magnum : "J’aurais pris Ronaldo plutôt que Messi au PSG"

Son soutien au PSG... et à l'OM plus jeune, l'acharnement de Mbappé, les caractères opposés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015... Entretien RMC Sport avec H Magnum.