Double Contact - La Fouine : "J’ai vu jouer Gignac à Las Vegas, c’était fou"

Résident aux États-Unis depuis plus d'un an, La Fouine a pu assister à un match des Tigres avec le Français André-Pierre Gignac. Le rappeur français évoque aussi son côté supporter du PSG, et son amour pour Keylor Navas, ainsi que le retour de Benzema en équipe de France et son nouveau rôle au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo.