Double Contact - Mac Tyer : "J’ai appris très tard que mon père a joué à l’OM"

Entretien RMC Sport avec Mac Tyer et Ikyass. Leur amour du PSG, l'affection à Verratti et Di Maria, les souvenirs d'Okocha, la CAN 2019 remportée par l'Algérie, l'aura d'Etoo au Cameroun...