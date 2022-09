Double Contact - Nuno Mendes, Orelsan, Just Riadh… on a assisté au tournoi Impulstar 2022

Pour cet épisode spécial, on a assisté au tournoi Impulstar 2022 au pied de la Tour Eiffel. L’occasion de croiser des joueurs du PSG (Nuno Mendes, Renato Sanches), des stars de la musique urbaine (Orelsan, Ninho, Central Cee) et des réseaux sociaux (Just Riadh, Vargasss92).