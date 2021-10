Double Contact - Tunisiano : "Je n’aurais pas fait tirer Mbappé en dernier contre la Suisse"

Entretien RMC Sport avec le rappeur originaire du Val d'Oise, qui sort son nouveal album "Avis de tempête". L'ancien membre de Sniper se confie sur son amitié avec Hatem Ben Arfa, son soutien au PSG et le mercato XXL de 2021 (Messi, Donnarumma, Ramos...)... et le talent de Ronaldinho, mais aussi sur sa pratique du foot, de la boxe avec un mauvais souvenir, et sur la ferveur du football en Tunisie.