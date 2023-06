Les courses RMC du samedi 17 juin 2023

Les courses RMC du samedi 10 juin 2023 Publié le 10/06/2023 Durée : 42:20 42:20 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 3 juin 2023 Publié le 03/06/2023 Durée : 36:35 36:35 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 27 mai 2023 Publié le 27/05/2023 Durée : 48:53 48:53 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 20 mai 2023 Publié le 20/05/2023 Durée : 45:46 45:46 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 13 mai 2023 Publié le 13/05/2023 Durée : 45:18 45:18 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 6 mai 2023 Publié le 06/05/2023 Durée : 44:22 44:22 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 29 avril 2023 Publié le 29/04/2023 Durée : 39:34 39:34 L’unique show radio dédié aux courses hippiques ! En partenariat avec le PMU, "les courses RMC" sont le rendez-vous des parieurs et des amateurs de chevaux. Tous les samedis de 13h à 14h, Dimitri Blanleuil, Lionel Charbonnier, Frédéric Kita et Mathieu Zaccagnini donnent la parole au monde des courses (entraineurs, drivers, jockey, propriétaires) et fournissent aux auditeurs les meilleurs conseils pour leurs paris du week-end.

Les courses RMC du samedi 22 avril 2023 Publié le 22/04/2023 Durée : 45:05 45:05 RMC se lance dans les courses hippiques en partenariat avec le PMU. Au programme, les secrets qui font le succès de RMC : expertises, informations et dynamisme. Encore une fois, c'est promis, les courses hippiques sur RMC, ça va être du sport !