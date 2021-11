Bartoli : "La culture et les racines sportives ne sont pas ancrées dès l'école en France"

Marion Bartoli assure que la France n'est pas un pays de sport et qu'il faudra du temps avant d'y parvenir. "La culture et les racines sportives ne sont pas ancrées dès l'école. On devrait repartir de cette base. Il faudrait au moins 10 ans pour changer les choses."