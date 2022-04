Bordeaux : "L'intérêt pour ce club a disparu", Girault pas tendre avec les Girondins

Olivier Girault n’a pas épargné les Girondins de Bordeaux, dimanche dans Les GG du sport. "L'identité de ce club a complètement explosé en vol et n'intéresse plus personne. L'intérêt pour ce club a disparu." Bordeaux est lanterne rouge de L1 et reçoit l’avant-dernier Metz ce dimanche lors de la 31e journée. Un match crucial pour sa survie dans l’élite.