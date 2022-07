Bordeaux rétrogradé : "Il y a des règles, si tu ne peux pas les respecter… tu quittes la division" juge Girault

Dans les Grandes Gueules du Sport, Olivier Girault a livré son regard sur la rétrogradation des Girondins de Bordeaux. Pour lui il y a des règles, et si on ne peut pas les respecter… on quitte tout simplement la division.