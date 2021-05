Coupe de France : Un recours pour Neymar ? "C’est affligeant" peste Dupraz

Après son avertissement reçu à Montpellier, Neymar a écopé, ce vendredi, d'un match de suspension par la commission de discipline fédérale, par révocation d'un sursis. Le Brésilien manquera donc la finale de la Coupe de France face à Monaco, mercredi. Mais le PSG peut saisir la conférence des conciliateurs du CNOSF dans le but de contester cette décision et la suspendre, comme cela avait été le cas de Lyon avec De Sciglio (expulsé à Monaco et finalement disponible face à Lorient). Cette façon de jouer avec le règlement ne passe pas pour Pascal Dupraz. "Je trouve cela affligeant. Ca ne fait pas honneur au football. Tu as pris un troisième carton, tu purges le match suivant, point barre" a critiqué l'ancien entraîneur de Caen.