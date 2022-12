Coupe du monde 2022 : Girault compare la situation de Cristiano Ronaldo à celle de Thierry Henry en 2010

"Quand tu as ta méga star qui n'est plus efficiente sur le terrain, ça devient compliqué dans le groupe. On a vécu la même chose avec Thierry Henry à Knysna."

Olivier Girault explique pourquoi Cristiano Ronaldo peut devenir un problème au sein du groupe portugais.