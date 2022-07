Cyclisme : Le début de Tour des Français est-il raté ? (GG du Sport)

Si David Gaudu (5e) et Romain Bardet (6) sont bien placés au classement général du Tour de France, les coureurs tricolores n'ont pas encore remporté la moindre étape après un peu plus d'une semaine de course. Est-ce un début de Tour raté pour les Français ? Débat dans les Grandes Gueules du Sport ce dimanche sur RMC.