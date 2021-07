Douillet juge que pour un athlète, le plus important aux Jeux Olympiques c'est le titre... Et ce, même à huis clos

"On ne peut pas être frustré d'avoir l'occasion de décrocher son rêve", David Douillet juge que pour un athlète, le plus important aux Jeux Olympiques c'est le titre... Et ce, même à huis clos.