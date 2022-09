Équipe de France : "Pogba doit être en dehors des Bleus" assure Brun (GG du Sport)

Débat animé ce samedi matin dans les Grandes Gueules du sport après le retentissement de l'affaire Pogba. Si Stephen Brun estime que le joueur doit être écarté des Bleus pour le Mondial et que la relation Pogba-Mbappé « ne peut plus exister », Christophe Cessieux est quant à lui beaucoup plus mesuré sur le sujet.