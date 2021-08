JO 2021 : Girault défend la délégation française et assure qu'elle n'a pas échoué à Tokyo

"En termes d'émotion, ç'a été extraordinaire ! La course aux médailles est folle et on se trompe totalement de sujet. Ce n'est pas le modèle français." Olivier Girault estime que la délégation française n'a pas échoué aux JO de Tokyo, malgré un total de 33 médailles.