JO 2024 : Le skate à la Concorde, Crepel regrette l’absence d’infrastructure durable pour "laisser une empreinte positive"

Pendant les Jeux de Paris 2024, la place parisienne de la Concorde va accueillir les épreuves de skateboard (street et park). Une compétition qui se déroulera dans un stade éphémère, ce que regrette le syndicat des concepteurs de skatesparks qui a adressé une lettre au Cojo (Comité d’organisation des Jeux olympiques). Le snowboarder Mathieu Crepel monte aussi au créneau et prend la parole dans Les GG du Sport, déçu de ne pas avoir d’infrastructure durable : "Je trouverais ça vraiment top de pouvoir laisser quelque chose, une empreinte positive, que les gamins qui ont regardé les JO à la télé, qui ont vu les plus grands champions rider sur ce skatepark puissent derrière, eux-même, re-skater là".