L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du samedi 29 avril 2023

Les Grandes Gueules du Sport du 29 avril - 11h/12h Publié le 29/04/2023 Durée : 44:23 44:23 Le grand débat sportif du week-end ! Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, « Les Grandes Gueules du Sport » donneront un avant-goût des week-ends sport sur RMC. Christophe Cessieux sera aux côtés des consultants Olivier Girault, David Douillet, Marie Martinod et Stephen Brun. Cette année, le capitaine de l’Équipe de France de basketball Nicolas Batum s’ajoute à la Dream Team Sport dans ce rendez-vous 100% sport, pour échanger et débattre sans tabou sur l’actualité sportive !

La seconde des GG : Faut-il prendre la demi-finale de la Champion Cup comme une revanche ? - 29/04 Publié le 29/04/2023 Durée : 17:03

Les Grandes Gueules du Sport du 29 avril - 10h/11h Publié le 29/04/2023 Durée : 43:54

Un homme en colère : L'Ifab refuse la sonorisation des arbitres en France - 29/04 Publié le 29/04/2023 Durée : 11:12

Le bras de fer des GG : La phrase de Giannis Antetokounmpo, un discours de champion ou de loser ? - 29/04 Publié le 29/04/2023 Durée : 16:41

Les Grandes Gueules du Sport du 29 avril - 9h/10h Publié le 29/04/2023 Durée : 41:01

La Punchline des GG : F1, Max Verstappen est-il audible ? - 29/04 Publié le 29/04/2023 Durée : 12:38

La Une des GG : La finale du Coupe de France vous excite-t-elle ? - 29/04 Publié le 29/04/2023 Durée : 14:16