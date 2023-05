La seconde des GG : Cyclisme, un Français à nouveau porteur du maillot rose ! - 21/05

Les Grandes Gueules du Sport du 21 mai - 11h/12h Publié le 21/05/2023 Durée : 45:56 45:56 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Les GG, c'était mieux avant ! : Le 26 mai 1993, l'OM à jamais les premiers - 21/05 Publié le 21/05/2023 Durée : 13:02 13:02 Le grand débat sportif du week-end ! Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, « Les Grandes Gueules du Sport » donneront un avant-goût des week-ends sport sur RMC. Christophe Cessieux sera aux côtés des consultants Olivier Girault, David Douillet, Marie Martinod et Stephen Brun. Cette année, le capitaine de l’Équipe de France de basketball Nicolas Batum s’ajoute à la Dream Team Sport dans ce rendez-vous 100% sport, pour échanger et débattre sans tabou sur l’actualité sportive !

Les Grandes Gueules du Sport du 21 mai - 10h/11h Publié le 21/05/2023 Durée : 41:16

Un homme heureux : Brittney Griner fait son retour sur les parquets de WNBA - 21/05 Publié le 21/05/2023 Durée : 11:13

Le bras de fer des GG : Dimitri Payet a-t-il disputé le dernier match de sa carrière avec l'OM ? - 21/05 Publié le 21/05/2023 Durée : 13:37

Les Grandes Gueules du Sport du 21 mai - 9h/10h Publié le 21/05/2023 Durée : 41:54

La Punchline des GG : Faut-il déjà faire une croix sur Caroline Garcia pour ce Roland-Garros ? - 21/05 Publié le 21/05/2023 Durée : 10:18

La Une des GG : La Rochelle-Leinster, une finale qui va marquer l'histoire du rugby français ? - 21/05 Publié le 21/05/2023 Durée : 15:37