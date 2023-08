Le bras de fer des GG : 0 pointé aux mondiaux d'athlétisme à un an des JO, trop tard ou pas ? - 27/08

L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du dimanche 27 août 2023 Publié le 27/08/2023 Durée : 1:58:21 1:58:21 Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.

Les Grandes Gueules du Sport du 27 août - 11h/12h Publié le 27/08/2023 Durée : 44:39 44:39 La dernière ligne droite des Grandes Gueules du Sport... Avec la seconde des GG, la punchline et la nouvelle chronique : les GG "contre-attaque" !

Les GG "contre-attaque" : Nouvelle défaite face aux Fidji... Le rugby anglais se meurt ! - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 7:04 7:04 La nouvelle séquence des Grandes Gueules du Sport ! Mises dans les cordes pendant toute l'émission, les GG prennent la main : ce sont eux qui choisissent leur débat !

La Seconde des GG : XV de France, Matthieu Jalibert peut-il faire oublier Romain Ntamack ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 15:22 15:22 Pas de répis pour nos Grandes Gueules du Sport, ils passent la seconde ! L'une des grosses actus sportives décryptée par nos GG.

Les Grandes Gueules du Sport du 27 août - 9h30/11h Publié le 27/08/2023 Durée : 1:13:46 1:13:46

Le débat caché : Karabatic, fait-il partie du top 5 des plus grands sportifs de l'histoire du sport français ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 8:01 8:01 Les Grandes Gueules ne savent rien de ce qui les attend... Et pourtant ils vont devoir débattre sur une actu qu'ils vont découvrir en direct !

La Une des GG : PSG/Lens, une équipe est-elle née ? - 27/08 Publié le 27/08/2023 Durée : 19:20 19:20 Pas de temps de s'échauffer, les "Grandes Gueules du Sport" démarrent fort dès 9h30 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats.

Le Clash des Grandes Gueules du Sport du 26 Août ! Publié le 26/08/2023 Durée : 4:22 4:22 Le Clash des Grandes Gueules du Sport, c'est le moment chaud de l'émission du jour à ne pas manquer ! Pour ce Samedi 26 Août, le ton monte entre David Douillet, Christophe Cessieux, Denis Charvet et Frédéric Weis... Etre compétiteur signifie-t-il vouloir les écraser ses adversaires ? Pas pour David Douillet...