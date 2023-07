Le bras de fer des GG : Battre Novak Djokovic serait-il un exploit ? - 16/07

Les Grandes Gueules du Sport du 16 juillet - 9h/10h Publié le 16/07/2023 Durée : 47:01 47:01 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La Punchline des GG : Un départ de Charles Leclerc chez Red Bull serait une opportunité ou un gâchis ? - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 8:49 8:49 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La Une des GG : Pogachard vs Vingegaard, le duel à coup de secondes ! - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 19:42 19:42 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Les Grandes Gueules du Sport du 15 juillet - 11h/12h Publié le 15/07/2023 Durée : 44:34 44:34 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du samedi 15 juillet 2023 Publié le 15/07/2023 Durée : 2:12:15 2:12:15 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La seconde des GG : La peur est-elle nécessaire ou inutile avant la descente vers Morzine ? - 15/07 Publié le 15/07/2023 Durée : 18:56 18:56 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Les Grandes Gueules du Sport du 15 juillet - 10h/11h Publié le 15/07/2023 Durée : 44:58 44:58 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Un homme en colère : Après 2 ans de procédure et 5 mois de débats, Benjamin Mendy acquitté - 15/07 Publié le 15/07/2023 Durée : 4:32 4:32 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.