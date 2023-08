Le débat caché : Les médailles partagées, est-ce la négation du sport de haut niveau ? - 26/08

Les Grandes Gueules du Sport du 26 août - 9h30/11h Publié le 26/08/2023 Durée : 1:06:45 1:06:45 Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.

Le bras de fer des GG : Kévin Mayer abandonne à 1 an des JO, êtes-vous inquiet ou serein ? - 26/08 Publié le 26/08/2023 Durée : 16:11

La Une des GG : Les Bleus du Basket se voient-ils trop beaux ? - 26/08 Publié le 26/08/2023 Durée : 16:57

L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du dimanche 20 août 2023 Publié le 20/08/2023 Durée : 2:13:33

Les Grandes Gueules du Sport du 20 août - 11h/12h Publié le 20/08/2023 Durée : 44:39

La seconde des GG : Mbappé vs PSG, croyez-vous à la réconciliation ? - 20/08 Publié le 20/08/2023 Durée : 18:20

Les Grandes Gueules du Sport du 20 août - 10h/11h Publié le 20/08/2023 Durée : 44:53

Le bras de fer des GG : Thierry Henry à la tête de l'EdF Espoirs, un coup médiatique ou un coup sportif ? - 20/08 Publié le 20/08/2023 Durée : 15:32