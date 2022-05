Le plan de Gilles Moretton pour redresser le tennis français

Gilles Moretton était l’invité des GG du sport samedi matin. Le président de la Fédération française de tennis a donné son plan pour redresser le tennis français. "Le modèle Alcaraz, on ne peut pas le copier. Tout est aligné, c'est fabuleux. C'est bien si on gagne très jeune, mais il ne faut pas se focaliser. On va rouvrir des centres régionaux, essayer de créer des émulations, arrêter de faire du ‘one to one’ ".