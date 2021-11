"Le sport de haut niveau est devenu dangereux", le constat amer de Madiot

Carl Hayman, l’ancien pilier All Black de Toulon et Pau, a rejoint un collectif d'anciens joueurs atteints de démence qui attaque World Rugby. "Le sport de haut niveau est devenu dangereux à force de vouloir être de plus en plus spectaculaire. La force physique, la puissance que mettent les rugbymens est en train de se retourner contre eux" a jugé Marc Madiot dans les Grandes gueules du sport dimanche matin.