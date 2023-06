Les Grandes Gueules du Sport du 10 juin - 9h/10h

Les Grandes Gueules du Sport du 10 juin - 10h/11h Publié le 10/06/2023 Durée : 40:52 40:52 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La Punchline des GG : Les propos de Lionel Messi sur ses deux saisons au PSG sont-ils indécents ? - 10/06 Publié le 10/06/2023 Durée : 7:46

Le bras de fer des GG : Que retenir la demi-finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ? - 10/06 Publié le 10/06/2023 Durée : 12:37

La Une des GG : Croyez-vous au nouvel âge d'or des 24 Heures du Mans ? - 10/06 Publié le 10/06/2023 Durée : 15:43

L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du dimanche 4 juin 2023 Publié le 04/06/2023 Durée : 2:04:32

Les Grandes Gueules du Sport du 4 juin - 11h/12h Publié le 04/06/2023 Durée : 41:05

Les GG, c'était mieux avant ! : Yannick Noah remporte Roland-Garros - 04/06 Publié le 04/06/2023 Durée : 16:46 16:46 Chaque dimanche à 11H30 dans les Grandes Gueules du Sport, Christophe Cessieux vous fait revivre les grands évènements de l’histoire du sport. On se replonge dans l’époque comme si on y était.

La seconde des GG : Croyez-vous au réveil de Julian Alaphilippe ? - 04/06 Publié le 04/06/2023 Durée : 13:36