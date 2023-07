Les Grandes Gueules du Sport du 16 juillet - 11h/12h

L'intégrale des Grandes Gueules du Sport du dimanche 16 juillet 2023 Publié le 16/07/2023 Durée : 2:18:36 2:18:36 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La seconde des GG : Tour de France, faut-il se contenter des tours de nos coureurs français ? - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 23:45 23:45 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Les Grandes Gueules du Sport du 16 juillet - 10h/11h Publié le 16/07/2023 Durée : 44:08 44:08 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Un homme heureux : Un footballeur a été remarquable malgré ce qu'il a vécu - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 13:38 13:38 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Le bras de fer des GG : Battre Novak Djokovic serait-il un exploit ? - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 17:54 17:54 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

Les Grandes Gueules du Sport du 16 juillet - 9h/10h Publié le 16/07/2023 Durée : 47:01 47:01 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La Punchline des GG : Un départ de Charles Leclerc chez Red Bull serait une opportunité ou un gâchis ? - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 8:49 8:49 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.

La Une des GG : Pogachard vs Vingegaard, le duel à coup de secondes ! - 16/07 Publié le 16/07/2023 Durée : 19:42 19:42 Tous les samedis et dimanches de 9h à 12h, "Les Grandes Gueules du Sport" analysent l’actu sport avec le recul de la semaine écoulée, et donnent le ton des week-ends sport à suivre sur RMC. Autour de Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, des consultants de renom: David Douillet, Marie Martinod, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Urios, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret ou Renaud Longuèvre.